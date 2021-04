Logistica industriale 4.0: a Soliera la soluzione integrata di Chimar e Alfaproject.net

Soliera- Chimar e Alfaproject.net insieme per offrire una soluzione integrata – unica sul mercato italiano – per accompagnare le aziende manifatturiere nel processo di ottimizzazione e digitalizzazione della logistica industriale. Si legge in una nota dell’azienda che:

Questa collaborazione nasce per integrare l’outsourcing strategico dei servizi logistici in house (inbound, asservimento produzione, fine linea e outbound) offerti da CHIMAR con le soluzioni digitali per gestire i processi logistici di ALFAPROJECT.NET.

L’aumento della complessità dei processi produttivi, della supply chain globalizzata e le nuove modalità di lavoro da remoto impongono alle aziende manifatturiere l’evoluzione verso un nuovo modello logistico digitale.

L’integrazione tra competenze specialistiche e soluzioni digitali innovative rappresenta la miglior risposta alle attuali esigenze del mercato.

“Essendoci specializzati nella terziarizzazione della logistica industriale abbiamo compreso negli ultimi anni quanto la digitalizzazione rappresenti un fattore di successo sia per il provider che per il cliente finale– ha spiegato Marco Arletti, amministratore delegato di CHIMAR, che prosegue- mediante la collaborazione con ALFAPROJECT.NET portiamo sul mercato un’offerta completa in grado ridurre i costi logistici migliorando il livello di servizio offerto”.

“L’adozione di piattaforme logistiche innovative e digitali come la soluzione LOG iN – WMS permette alle imprese manifatturiere di gestire la logistica industriale come un vero e proprio servizio e abilita la terziarizzazione- afferma Alessandro Dandolo, amministratore delegato di ALFAPROJECT.NET che continua- In CHIMAR abbiamo trovato un partner competente e con una visione distintiva, perfetto per portare ottimizzazione e semplificazione dei processi logistici alle aziende manifatturiere.