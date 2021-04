Medolla, vendono un’assicurazione falsa, due uomini denunciati dai Carabinieri

MEDOLLA – I Carabinieri della stazione di Medolla, a conclusione di un’attività investigativa, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica, per il reato di truffa in concorso, due persone, un trentasettenne campano e un trentunenne bresciano, entrambi ben noti alle forze dell’ordine. I due, quale ipotetico pagamento per una presunta polizza assicurativa per veicolo, poi mai emessa, avevano incassato la somma di 307 € da una giovane operaia di Medolla.

