Mirandola, fanno discutere le nomine del sindaco Greco nei Comitati Frazionali

MIRANDOLA – Stanno facendo discutere, a Mirandola, le ultime nomine dell’Amministrazione Greco per quanto riguarda i Comitati Frazionali. Con un post sulla pagina Facebook del Comune, infatti, è stato annunciato che, con provvedimento del sindaco di Mirandola, “è stato nominato il sig. Alberto Consoli quale membro del Comitato Frazionale di Tramuschio in sostituzione del sig. Giulio Pozzetti” e che, sempre con provvedimento del sindaco Alberto Greco “sono stati nominati i sigg. ri Rossella Setti ed Andrea Gibertoni quali componenti del Comitato Frazionale di Cividale, in rappresentanza della maggioranza consiliare ed in sostituzione dei decaduti sigg. ri Elisa Vincenzi e Maurizio Franciosi”.

Non l’ha presa bene Marian Lugli, consigliere di Mirandola di Fratelli d’Italia, che fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Greco, ma lamenta di non essere stato consultato e di avere avuto la notizia delle nomine solo a cose fatte. Il consigliere parla di un peggioramento dei rapporti a livello locale tra il proprio partito e la Lega, che non terrebbe abbastanza in considerazione gli equilibri politici e personali.

Anche Giuliana Porcelli, presidentessa del Comitato Frazionale di Cividale, interessato dalle nomine del sindaco Greco, è intervenuta sulla questione con un post polemico pubblicato su Facebook:

“Anche nei comunicati del Comune c’è tanta “ingiustizia” !! Si da notizia dell’ingresso dei due nuovi Componenti in quota Lega e si dimentica di citare gli altri due nuovi Componenti Giorgio Cavazza e Daniele Greco perché non rappresentanti della Lega? Comincia ad essere un po’ troppo: non le pare signor assessore alle frazioni che non c’è Fabrizio Gandolfi?”

