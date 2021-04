Mirandola, Ganzerli: “Il bilancio è lo specchio dell’impasse leghista”

“A metà legislatura il cambiamento sbandierato in campagna elettorale non c’è stato”: il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli commenta il bilancio predisposto dalla Giunta Greco. Ecco la sua dichiarazione:

“Il re è nudo. Oramai a dirlo non sono solo gli oppositori della prima ora del governo Greco. Mentre il consigliere leghista rappresentante di S. Martino Spino si dimette, un’altra parte di questa maggioranza, rappresentata da Fratelli di Italia, che aveva contribuito in maniera decisiva alla vittoria di Greco, ha denunciato pubblicamente le gravi mancanze di una Giunta concentrata a riorganizzare, con la fallimentare Mirandola exit, le poltrone dei dirigenti pubblici e a spendere soldi in avvocati, mentre la crisi sanitaria ed economica sta spremendo la nostra città. L’ultimo bilancio è lo specchio dell’impasse leghista: nessun cenno alle grandi promesse elettorali (liceo in centro e copertura via Castelfidardo ad esempio), nessun conto fatto sull’uscita dall’Unione, silenzio sul tema del “buco” del 2022 dove mancheranno oltre un milione e 200 mila euro (sapremo solo in futuro se coperti con più tasse e meno spese). La cosa più grave è che invece di rimboccarsi le maniche e porre rimedio a questi rischi i leghisti usano “l’arma di distrazione di massa”. Da qualche tempo inventano scandali, calunniano e diffamano chi li ha preceduti facendo leva sul solito scaricabarile: “colpa di quelli di prima”. Oppure danno i numeri sull’Unione, senza rispondere alla vera domanda, nostra e del TAR: con gli stessi soldi farebbero più o meno servizi? Perché in questi anni le spese dell’Unione non sono aumentate per la burocrazia, ma per i servizi a favore dei più deboli. A metà legislatura il cambiamento sbandierato in campagna elettorale non c’è stato. Anzi, quel poco che avanza è quello che procede per inerzia, già avviato precedentemente da noi. Noi non rinunciamo a fare opposizione costruttiva ma è bene dirlo: la Lega al governo appare ogni giorno più sorda e arroccata su posizioni ideologiche e questo è il modo per avere una città sempre più divisa e senza prospettive. Se vogliamo discutere di come aumentare l’efficienza e qualificare ancora i servizi, noi ci siamo, purché la si smetta di sfuggire al merito per rifugiarsi in una dozzinale propaganda”.

