Novi di Modena dichiarato un Comune amico delle api

Con l’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale il Comune di Novi di Modena è entrato a far parte della rete dei “Comuni Amici delle Api”.

L’iniziativa “Comuni Amici delle Api” è nata nell’ambito della CooBEEration Campaign, campagna volta a favorire la sensibilizzazione sul valore delle api e dell’apicoltura come bene comune globale, e si rivolge specificatamente agli enti locali con lo scopo di promuovere una loro partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura, sfruttando il ruolo di motore politico e di coordinamento che i comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile.

“Il legame stretto e diretto che le api hanno con la specificità del territorio e l’importante ruolo che esse possono svolgere come strumento di salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, nonché come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio” – spiega l’assessore Susanna Bacchelli – “devono spingere le istituzioni a tutti i livelli, partendo da quelle locali, a dedicare una maggiore attenzione politica e normativa alla difesa e al rafforzamento dell’apicoltura, costruendo anche alleanze più ampie che mettano insieme e coinvolgano tutti gli attori interessati in questo percorso.”

Il Comune di Novi di Modena ha già da tempo iniziato a muoversi in questa direzione destinando, nell’ambito del progetto denominato “Prato Fiorito”, una delle aree di 4000 mq nella zona Multiverso a Rovereto a colture mellifere, e riqualificando le aiuole della Strada Provinciale 413 attraverso nuove piantumazioni di fiori ed essenze vegetali così da creare nel tempo quelle che vengono chiamate “Strade delle api”, veri e propri corridoi verdi che si sviluppano lungo strade urbane ed extraurbane.

“L’adesione alla rete di “Comuni Amici delle Api” – continua Bacchelli – “intensifica l’impegno dell’amministrazione a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa nella propria comunità locale, contribuendo in questo modo a creare anche opportunità di reddito e di inclusione sociale.”

Pianificare l’incremento di coltivazioni di specie vegetali gradite alla api, l’attenzione ai periodi ed alle tipologie di trattamenti fitosanitari da effettuarsi sulle alberature, il non utilizzo di prodotti erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi, sono solo le prime di una serie di iniziative per creare una comunità sempre più attiva e consapevole, in grado di fare scelte quotidiane e di lungo termine volte a salvaguardare la salute di tutti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017