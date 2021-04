Pd: “Risolvere crisi Unifer Navale di Finale Emilia”

La Regione si attivi per l’apertura di un confronto volto ad affrontare la crisi aperta da Fincantieri su Unifer Navale.

A chiederlo è un’interrogazione del Pd a firma delle consigliere Palma Costi (prima firmataria) e Marcella Zappaterra, in cui si ricorda come “il 24 marzo è stato diramato un comunicato stampa da parte della organizzazioni Fiom-Cgil e della Rsu di Unifer Navale di Finale Emilia (Modena) che proclama uno sciopero di 2 ore venerdì 26 marzo per scongiurare il disimpegno di Fincantieri negli ordini con un serio rischio per l’azienda e per l’occupazione diretta e per tutto l’indotto”.

Le due consigliere Democratiche sottolineano che “a seguito delle norme per la ricostruzione Unifer Navale ha richiesto e ottenuto i finanziamenti a fondo perduto per la ricostruzione a Finale Emilia a fronte dell’impegno a mantenere e creare posti di lavoro: i finanziamenti per la ricostruzione hanno vincoli puntuali rispetto il mantenimento della produzione e della occupazione”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “quali azioni intenda attivare e in quali tempi; se intenda procedere alla convocazione urgente delle parti al tavolo regionale di crisi e se non ritenga di portare quanto sta accadendo al tavolo del Mise vista la delicatezza della situazione creata da Fincantieri”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017