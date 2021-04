Picchia la moglie, arrestato 53enne a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO- Sabato sera, verso le ore 22 i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, della Compagnia di Carpi, hanno tratto in arresto un 53enne nigeriano, per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della consorte.

L’uomo, verso le ore 18.00 nell’ambito di un forte diverbio avuto con la moglie 43enne nigeriana, l’avrebbe percossa con schiaffi e pugni con alcuni giorni di prognosi.

I carabinieri, in quel momento poco distanti dall’abitazione della coppia, sono intervenuti rapidissimamente interrompendo la lite e facendo intervenire personale del 118 per la signora. Hanno così approfondito gli accertamenti facendo emergere anche precedenti episodi di dissidi e percosse, così ravvisando la più grave ipotesi di maltrattamenti, per la quale è scattato l’arresto con l’attivazione del Codice Rosso.

