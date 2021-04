Policlinico di Modena, consulenze online gratuite su sindrome premestruale e disturbo disforico

MODENA – Il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, diretto dal prof. Fabio Facchinetti, aderisce all’Open Week sulla salute della donna organizzato dal 19 al 25 aprile da Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna negli ospedali, come il Policlinico, che hanno vinto i bollini rosa di Ospedale a Misura di donna. In particolare, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il tema scelto è quello della sindrome premestruale e del disturbo disforico premesturale. Grande successo per il primo webinar del 19 aprile sul tema, che verrà quindi replicato venerdì 23 aprile dalle ore 18 alle 19,50. In questi giorni la Ginecologia organizza anche consulenze on-line sullo stesso tema: gli incontri si sono svolti lunedì 19, martedì 20 e si svolgeranno giovedì 22 e venerdì 23.

“La sindrome premestruale – spiega la dottoressa Giorgia Gaia, ginecologa del Policlinico referente dell’iniziativa – colpisce il 25-50% delle donne fertili ed è caratterizzata da irritabilità, ansia, labilità emotiva, depressione, edema, dolore mammario e cefalea, che si verificano durante i 7-10 giorni precedenti le mestruazioni e di solito terminano alcune ore dopo l’inizio delle mestruazioni. La terapia comprende dieta, farmaci e consulenza. Il disturbo disforico premestruale è un disturbo depressivo, che si manifesta in concomitanza con il calo drastico di estrogeni caratteristico della fase post ovulatoria del ciclo mestruale. A soffrirne è circa l’8% delle donne in età fertile mestruate. Anche in questo caso esistono terapie e fattori di rischio che dobbiamo considerare. Per questo motivo è importante che le donne sappiamo a chi rivolgersi e il senso di questa Open Week è sensibilizzare su questo tema.”

Programma degli Incontri

A partire dallo scorso 19 aprile, il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico offre alle pazienti affette da sindrome premestruale o dal disturbo disforico premestruale oppure desiderose di informazioni su queste patologie, consulenze online personalizzate gratuite. Gli incontri si svolgeranno giovedì 22 e venerdì 23 dalle ore 14 alle ore 16. Per prenotarsi è sufficiente scrivere una mail a gaia.giorgia@aou.mo.it

Webinar 23 aprile 2021

Vicini alle donne: un webinar dedicato alla sindrome premestruale e al disturbo disforico (PMS e PMDD). Dopo il successo dell’edizione di lunedì, nuova edizione del webinar prevista per venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 18,00 alle 19,50 Organizzato dall’Associazione ITA-PMS in occasione dell’(H) Open Week sulla Salute della Donna di Fondazione Onda.

Programma

Presentazione dell’Associazione Nazionale Sindrome Premestruale

Paola Vallarino Presidente e Fondatrice ITA-PMS

La sindrome premestruale e il disturbo disforico

Prof. Fabio Facchinetti Ordinario Ginecologia, Policlinico di Modena

Supporto psico-terapeutico alla paziente in difficoltà: cosa si può concretamente fare?

Prof. Gianluca Campana Associato Dipartimento di Psicologia generale, Università degli Studi di Padova

Testimonianza: vivere con il disturbo disforico premestruale

L’esperienza diretta e comunicata di una paziente che si racconta

Domande aperte.

gli Esperti del Comitato Scientifico di ITA-PMS rispondono

Prof. T. Simoncini Università di Pisa, Prof.ssa AM Paoletti Università di Cagliari, Prof P.De Franciscis Università di Napoli Dott.ssa G. Gaia Policlinico di Modena

