Riaperture, la “road map” del governo: ecco cosa succederà il 26 aprile

MODENA- Dopo oltre un mese di stop torna, il 26 aprile, la zona gialla con un allentamento delle restrizioni rispetto al passato: tra questi la possibilità di spostarsi liberamente tra Regioni “gialle” e la ripresa di diverse attività.

Scuola

In zona gialla e arancione è stata predisposta la riapertura di tutte le scuole, in zona rossa sarà invece prevista la didattica in presenza fino alla terza media e al 50% per le superiori.

Pass

Prevista l’introduzione di un “pass” che certifichi una delle seguenti opzioni: l’avvenuta vaccinazione, il risultato negativo di un test (ancora definire le tempistiche di riferimento) o una guarigione da Covid-19.

Con il pass sarà possibile muoversi all’interno del territorio nazionale e partecipare a eventi culturali e sportivi.

Ristoranti e bar

Dal 26 aprile e per tutto il mese di maggio sarà possibile, in zona gialla, pranzare o cenare al ristorante: purché dotato di tavoli all’aperto.

Dal primo giugno si mangia nei ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo.

In zona rossa e arancione è confermato l’asporto.

Teatri, cinema, musei e fiere

Anche per cinema e spettacoli, il nuovo decreto prevede la “ripartenza all’aperto”. Gli spettacoli al chiuso saranno consentiti rispettando i limiti di capienza.

In zona gialla riaprono finalmente i musei.

Le attività fieristiche, invece, dovranno attendere il 1 luglio.

Palestre

Consentiti dal 26 aprile gli sport all’aperto, dal 1 giugno prevista la riapertura delle palestre al chiuso.

Piscine, parchi tematici, stabilimenti termali e balneari

Riapertura il 15 maggio per le piscine e (forse) per gli stabilimenti balneari.

Ripartono invece il 1 luglio gli stabilimenti termali e parchi tematici.

