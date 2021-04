Rifiuta l’identificazione e minaccia gli agenti: denunciato

MODENA- Ha minacciato gli agenti della Polizia locale di Modena che gli avevano chiesto i documenti per identificarlo e per questa ragione un 37enne, fermato in via Prati intorno all’1 della notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile, è stato denunciato.

Inoltre, l’uomo, individuato grazie alle segnalazioni dei cittadini, era anche fuori casa di notte senza giustificato motivo, in violazione alle normative anti-Covid, e perciò è stato sanzionato.

Secondo quanto segnalato dalla polizia locale, il 37enne- originario del Marocco e residente da anni a Torino- stava stazionando nei pressi della piazzola di un’area di servizio quando le pattuglie del Comando di via Galilei sono arrivate sul posto. L’uomo ha rifiutato di fornire le sue generalità e ha dato in escandescenza; l’identificazione, una volta che la situazione si è normalizzata, ha permesso di riscontrare alcuni precedenti dell’uomo per reati contro il patrimonio e una violazione delle misure contro la diffusione dei contagi contestata nei mesi scorsi in Piemonte. Per lui è scattata dunque l’accusa di minacce a pubblico ufficiale: reato per il quale, se sarà riconosciuto responsabile dall’autorità giudiziaria, rischia fino a cinque anni di reclusione. Il 37enne, inoltre, non ha saputo motivare alla Polizia la sua presenza sulle strade- vietata dopo le 22 e prima delle 5- come disciplinato dalle disposizioni contro la diffusione della pandemia che ammettono deroghe solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e ragioni di salute. Di conseguenza, a suo carico è prevista anche una sanzione amministrativa da 400 euro.

