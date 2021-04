Riparte la lotta alla Zanzara tigre nei Comuni Modenesi Area Nord

CAVEZZO, MEDOLLA, CONCORDIA- Siamo ormai entrati nel periodo primaverile e, nonostante l’ultimo anno sia stato e continui ad essere segnato dall’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, dobbiamo iniziare a parlare di zanzare cercando di attivare tutte le azioni possibile per prevenirle e ridurle.

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con l’inizio di aprile, ha predisposto l’avvio del piano zanzare 2021, avviando i trattamenti larvicidi nelle caditoie pubbliche. Allo stesso tempo, è partita anche la campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per lottare insieme contro questa problematica ambientale che non ha solo risvolti spiacevoli sulla vivibilità dei nostri spazi verdi, ma soprattutto sulla possibile diffusione di malattie attraverso le punture delle zanzare.

Nonostante le zanzare NON siano in grado trasmettere il Coronavirus, con la loro puntura possono trasmettere o essere potenziali vettori di altri virus, come Zika o West Nile o Dengue, giusto per citare alcuni dei nomi forse più conosciuti.

Ecco perché la lotta intrapresa da tutti, Enti e cittadini, deve essere avviata già dalla primavera (per il 2021 l’Unione ha avviato il piano zanzare con tre settimane di anticipi rispetto allo scorso anno in conseguenza dei continui cambiamenti climatici).

In particolare, il cittadino- come da ordinanza comunale- da aprile a ottobre dovrà trattare con prodotti larvicida i tombini della propria abitazione, le zone di scolo e di ristagno. In alternativa potrà posizionare zanzariere sotto il coperchio dei tombini privati.

Per un corretto trattamento larvicida si consiglia di utilizzare:

– prodotti a basso impatto ambientale: Bacillus thuringiensis var. israelensis e Bacillus sphaericus (lotta biologica), oppure Silicone (PDMS);

– prodotti in compresse con uno dei seguenti principi attivi: Diflubenzuron, Piryproxyfen, Metoprene.

L’UCMAN, anche quest’anno, ha acquistato 5000 campioni di prodotti larvicida da distribuire alla cittadinanza per l’avvio dei trattamenti. La consegna dei campioni omaggio, come per il 2020, avverrà attraverso la preziosa collaborazione delle farmacie dei Comuni dell’Unione Area Nord. Si può trovare l’elenco completo delle farmacie aderenti all’iniziativa nel volantino allegato o sul sito dell’Unione.

Anche quest’anno le pastiglie acquistate dall’UCMAN sono a basso impatto ambientale. Si consiglia di trattare i tombini dopo ogni piovuta seguendo le indicazioni sul foglio illustrativo del prodotto. Il prodotto larvicida omaggio sarà distribuito fino ad esaurimento delle scorte messe a disposizione, ma il cittadino presso le stesse farmacie potrà acquistare l’ulteriore prodotto per completare i trattamenti fino a ottobre 2021.