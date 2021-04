San Felice: controlli e foto trappole contro l’abbandono dei rifiuti

SAN FELICE- Foto trappole nei punti sensibili e maggiori controlli in sinergia tra polizia locale, guardie ecologiche volontarie della provincia di Modena (Gev) e guardie ecologiche volontarie di Legambiente (Gel): queste le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro per contrastare il deprecabile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Così, già nei giorni scorsi, controlli e foto trappole hanno consentito di individuare e sanzionare tre persone che avevano gettato i rifiuti sul suolo pubblico. Nel corso del 2020, sempre a San Felice sul Panaro, sono stati effettuati 188 controlli da parte delle Guardie ecologiche volontarie e 108 da parte delle Guardie ecologiche di Legambiente contro l’abbandono dei rifiuti. Questi servizi saranno ulteriormente implementati da una rafforzata sinergia che vede la collaborazione della polizia locale, di Gel e Gev e anche del personale operaio del Comune, impegnato nella pulizia di strade e parchi. “È uno sforzo che deve essere non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta la comunità a tutela dell’ambiente in cui viviamo – ha dichiarato il vice sindaco e assessore ad Ambiente e Polizia Locale Bruno Fontana – per questo chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, invitandoli al rispetto delle regole e a segnalare al Comune o alla polizia locale quei comportamenti scorretti che, come l’abbandono dei rifiuti, danneggiano tutti. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane e saranno intensificati”.

