SI Cobas, organizzato per lunedì 12 aprile un presidio davanti alla Prefettura

Attraverso un comunicato stampa, S.I. Cobas Modena annuncia un presidio davanti alla Prefettura di Modena per lunedì 12 aprile, a partire dalle ore 9.00. Di seguito, il testo del comunicato:

“Lunedì 12 aprile, ore 9:00, saremo davanti alla Prefettura di Modena, nell’ambito di una chiamata nazionale lanciata dal movimento “Campagne in Lotta” e in particolare dalla sua componente femminile, per convocare presidi sotto le prefetture di tutta Italia.

I lavoratori immigrati, sui quali gravano il peso e la fatica della produzione industriale e agricola del nostro paese, che pagano di fatto le pensioni dei nostri anziani, sono stanchi dell’operato di Prefetture e Questure. Stanchi di aspettare mesi o anni un appuntamento, stanchi di vedersi chiudere le porte in faccia da funzionari incompetenti e razzisti, stanchi delle ore di coda sotto la pioggia e il sole davanti alle questure, stanchi dei trattamenti umilianti a cui le procedure per i rinnovi dei permessi li sottopongono. Sono stanchi dei decreti Minniti-Salvini-Lamorgese. Stanchi di vedere loro connazionali affogare in mare per la colpevole inerzia delle istituzioni.

Il Ministero dell’Interno incamera miliardi di euro per svolgere servizi, senza però darli. I lavoratori e le famiglie sono stanche degli abusi polizieschi, dei controlli umilianti, delle violenze, delle norme abusive inventate da agenti razzisti come succede negli Usa.

Come sindacato aderiamo convintamente a questa chiamata e abbiamo chiesto un incontro al Prefetto di Modena: ci riceverà? Sarà possibile parlare di questi problemi o si farà ancora finta che vada “tutto bene”?”