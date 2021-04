Spostamenti tra regioni: ecco come funzionerà il pass

Dal 26 aprile, in base all’ultimo decreto del Governo, è previsto un via libera agli spostamenti tra regioni. Ecco, nel dettaglio, cosa succederà a seconda delle diverse “colorazioni” delle regioni.

Sarà pienamente ripristinata la possibilità di spostarsi tra due regioni in zona gialla, senza alcuna limitazione. La grande novità è rappresentata, invece, dall’introduzione del pass per gli spostamenti tra regioni che si trovano in zona arancione o rossa oppure per gli spostamenti da/verso una regione gialla ad/da una di colore differente (per motivi di lavoro, salute, necessità o altre deroghe, basterà, comunque, come ora, l’autocertificazione). Il pass attesterà che il soggetto che lo possiede veda verificata almeno una di queste tre condizioni: vaccinazione anti-Covid (prima e seconda dose); tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo nelle 48 ore precedenti; aver avuto il Covid da meno di sei mesi ed esserne guarito.

Stando alle prime indiscrezioni, il pass dovrebbe essere, almeno inizialmente, cartaceo, anche se è previsto un processo di digitalizzazione che, però, richiederà tempo.

