Tappa a Medolla, Mirandola e San Prospero per il tour solidale di Coldiretti

MEDOLLA, MIRANDOLA, SAN PROSPERO- L’iniziativa “A chi ha più bisogno”, organizzata da Coldiretti, arriva nella Bassa. Il tour per la distribuzione dei pacchi alimentari- 100% Made in Italy- ha infatti predisposto tre tappe, rispettivamente a San Prospero, Medolla e Mirandola nella giornata di mercoledì 14 aprile.

Un segnale di speranza per tutte quelle famiglie che, in un momento di precarietà e disagio come quello attuale, hanno bisogno di un aiuto concreto.

I nuclei familiari in difficoltà sono stati individuati da Coldiretti/Campagna Amica con l’aiuto dei servizi sociali dei Comuni e delle parrocchie.

A San Prospero e Mirandola i pacchi sono stati affidati simbolicamente ai sindaci Sauro Borghi e Alberto Greco, mentre a Medolla è stato don Emilio Bernardoni a prendere in consegna i prodotti solidali.

