Camposanto, letto antidecubito arrivato dopo la morte dell’89enne, la risposta dell’Ausl

CAMPOSANTO – In seguito alla segnalazione dei famgliari dell’uomo di 89 anni, di Camposanto, morto prima di ricevere a casa il letto antidecubito a cui aveva diritto, l’Azienda Usl di Modena risponde attraverso una nota stampa, fornendo la propria versione dei fatti:

“L’Ufficio relazioni con il pubblico ha ricevuto l’e-mail di segnalazione della cittadina il 17 marzo. Dopo i necessari approfondimenti, lo stesso Urp ha inviato alla Signora la risposta, sempre via mail, il 2 aprile. Nella comunicazione, oltre a porgere le proprie condoglianze, la direttrice del distretto di riferimento ha riportato un resoconto dettagliato dell’intero percorso messo in atto e chiarito le tempistiche per la richiesta, autorizzazione e fornitura degli ausili, a partire dalla prescrizione ricevuta dall’Ausl, che non riportava carattere di urgenza (situazione che comporta iter e tempi differenti). Si è verificato dunque che rientrano nelle tempistiche previste sia le procedure di assegnazione del materiale, sia i tentativi di contatto con la famiglia per la consegna, alcuni andati a vuoto prima dell’ultimo, che purtroppo è avvenuto nei giorni successivi al decesso del paziente, di cui l’Azienda non poteva essere al corrente se non al momento stesso del contatto con il familiare. L’Azienda USL desidera nell’occasione rinnovare le condoglianze alla Signora e, poiché si evince che la comunicazione non sia stata correttamente ricevuta, ha proceduto immediatamente a inoltrare nuovamente la risposta al fine di fornire puntuale informazione sull’accaduto”.