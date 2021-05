Casa della Salute di San Felice, sit-in di Pd e centrosinistra

SAN FELICE- Continua il pressing del centrosinistra e del Partito Democratico sanfeliciano, riunitosi giovedì 27 maggio per un sit-in davanti alle ex scuole elementari, per chiedere un cambio di passo all’amministrazione Goldoni rispetto alla realizzazione di questa struttura, ripartendo dal progetto iniziale pensato proprio all’interno di questo immobile, oltre che nell’ex Mensa.

“Il ruolo Casa della Salute è fondamentale nell’ambito dell’organizzazione della medicina territoriale alla luce delle criticità emerse dalla pandemia- ha dichiarato il dottore Orville Raisi, consigliere PD e

vicepresidente della Commissione Sanità in Unione ricordando che- questi luoghi sono strategici per

garantire un’adeguata assistenza sanitaria non ospedaliera a sempre più pazienti che soffrono di patologie di tipo cronico”.

Raisi ha inoltre ribadito “l’importanza di dare spazio anche agli assistenti sociali all’interno di queste

strutture per favorire una stretta sinergia tra servizi di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale,

aggiungendo come “si debbano sfruttare le risorse che arriveranno dall’Europa e potenziare le nuove

tecnologie come la telemedicina”.

“L’emergenza Covid ha reso necessarie per il nostro territorio strutture che possano dare spazio a medici di base e a più professionalità di tipo sanitario per garantire servizi di prossimità alla cittadinanza- ha dichiarato il capogruppo della lista civica di centrosinistra “Insieme per San Felice” Andrea Balboni, ricordando inoltre che- recuperare questo immobile ha inoltre delle molteplici valenze, tra cui la creazione di un indotto economico per il centro storico, generato dalla contigua sede di Asp che per statuto deve essere collocata a San Felice”.

Balboni ha definito il progetto della Casa della Salute presso le ex scuole elementari “una scelta che

andrebbe perseguita, contrariamente a quanto sta facendo attualmente l’amministrazione Goldoni, che ha deciso di ripartire da zero cercando un’altra soluzione”.