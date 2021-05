Cavezzo, il Centro Giovani Insieme organizza il centro estivo per i ragazzi delle medie

CAVEZZO – Anche quest’anno, il Centro Giovani Insieme, Circolo ANSPI di Cavezzo, organizza il centro estivo per il periodo giugno e luglio 2021. La proposta è rivolta ai ragazzi che frequentano le scuole medie (classi 2007/2008/2009) con eventuale proposta solo per giugno anche per i ragazzi delle classi 2006 e 2005 in base al numero delle richieste. L’attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata Centro Giovani Insieme Circolo ANSPI Via Allende, 11, Cavezzo – adiacente il Tennis Club – di proprietà della parrocchia di Cavezzo. Si tratta di una struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la rendono idonea ad ospitare attività ludiche, culturali e sportive. Sono presenti ampi spazi all’aperto, un piccolo campo sportivo di pertinenza, una zona esterna di ampie dimensioni debitamente coperta, aule interne di spazio complessivo superiore ai 100 mq, servizi igienici a norma.

Il progetto educativo è seguito dal personale della Cooperativa La Portabella di Modena, soggetto specializzato nel fornire servizi educativi per minorenni su tutto il territorio provinciale, con educatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali per i Centri Estivi 2021. Il personale è stato formato specificatamente sulle misure di protezione anti Covid-19, come da indicazioni Regionali. L’attività di centro estivo viene svolta con la collaborazione del Comune di Cavezzo ed è stata fatta richiesta per l’accreditamento per il progetto vita-lavoro dell’UCMAN. Per informazioni e iscrizioni telefonare a al numero 3895458568

