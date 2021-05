Finale Emilia, la calciatrice Eleonora Goldoni nel nuovo video di Ermal Meta

FINALE EMILIA – C’è anche la finalese Eleonora Goldoni, calciatrice 25enne che attualmente milita tra le fila del Napoli, tra i protagonisti del nuovo videoclip musicale di Ermal Meta: il cantante di origini albanesi ha, infatti, pubblicato venerdì 7 maggio il video del singolo “Uno”.

Dopo l’uscita del video a cui ha preso parte, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Eleonora Goldoni ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la proprosta di Ermal Meta e ha voluto ringraziare il cantante per l’opportunità che le ha concesso:

“In un periodo in cui abbracciarsi è ancora difficile,la speranza è quella di ritornare a farlo. Ho avuto l’onore di essere stata invitata da Ermal Meta sul set di “Uno“, ma soprattuto di poter dare voce e speranza a chi come me negli anni ha visto ostacolare i propri sogni.

Beh, penso che questa sia la storia di tante di noi, che in un modo o nell’altro hanno lottato contro pregiudizi e poca fiducia. Spesso cercando di far cambiare idea anche ai propri familiari. Se stai leggendo questo post e rivivi questa situazione sii grato della tua perseveranza e non perderla mai. Se invece stai facendo di tutto per convincere mamma o papà ma ancora non ce l’hai fatta, non ti preoccupare, so cosa significa il tuo sguardo perché parla la stessa lingua del mio di qualche anno fa. Pensa a quei sogni perché possano esistere. Coltivali, prenditene cura. Corri contro le convinzioni ed ogni logica. Guarda in faccia alla paura e straccia ogni predizione, ribalta ogni futuro già scritto. Vale la pena lottare per essere felici.

Grazie di cuore a te Ermal e a tutta la produzione per avermi voluta in questo video. Un grande, grandissimo onore per me”.