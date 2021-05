Furbetti del cashback, benzinai presi di mira per i micro rifornimenti

MODENA- Automobilisti che pur di scalare la classifica dei rimborsi di Stato e rientrare tra i 100 mila beneficiari italiani del supercasback di giugno effettuano micro rifornimenti self service. Un via vai, soprattutto in orario notturno, con ripetuti rifornimenti di pochi euro.

E’ diventato l’incubo dei benzinai: a cominciare dai problemi alle pistole del rifornimento e i mancati incassi quando l’impianto va in tilt. Per non parlare poi dell’esaurimento del rotolo di carta per l’emissione delle ricevute, che impedisce poi l’utilizzo ad altri automobilisti.

