Giornata Internazionale dell’Ostetrica, i messaggi delle mamme assistite a Mirandola

Di seguito, le parole di alcune delle mamme assistite nel parto dalle ostetriche di Mirandola:

“L’ostetrica è quella guida che ti aiuta a dare un nome e a spiegare tutti i cambiamenti a cui vai incontro durante la gravidanza; diventa il filo del telefono che serve a te e al tuo bebè per sentirvi e comunicare, anche se per pochi minuti ogni mese. È quella figura che si fa in quattro per farti sentire il più possibile a tuo agio in sala parto; si mette perfino in ginocchio per vedere arrivare la testolina e ha sempre le parole giuste per spronarti anche quando pensi di non farcela.

È come una mamma che ti ascolta e ti consiglia durante il puerperio, quando sei piena di dubbi e credi di stare sbagliando tutto. L’ostetrica è quell’amica che ti accoglie sempre col sorriso e sulla quale sai sempre di poter contare”.