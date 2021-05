Mamma e figlia morte in slitta, chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo

REGGIO EMILIA- Erano scese per errore con lo slittino lungo una pista da sci sul Corno del Renon il 4 gennaio 2019, in Alto Adige, schiantandosi contro un albero: avevano perso la vita Renata Dyakowska- di 38 anni- e sua figlia Emily Formisano di 8 di Reggio Emilia.

La Procura di Bolzano ha chiesto il rinvio a giudizio, per omicidio colposo in concorso, di Siegfried Wolfsgruber: ex responsabile delle funivie Renon

Nel corso dell’inchiesta era stato inizialmente indagato anche il padre e marito delle due vittime, Ciro Formisano, ma è stato ora scagionato.

L’udienza preliminare è in programma l’8 settembre.