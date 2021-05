Medolla, anniversario sisma 2012: le celebrazioni del 29 maggio

MEDOLLA- In occasione del nono anniversario del sisma e per ricordare tutte le vittime, il Comune di Medolla ha organizzato, sabato 29 maggio, una serie di appuntamenti per celebrare la triste ricorrenza:

Alle 9- omaggio alle vittime del sisma presso il sito ex-Haemotronic;

alle 10.15- cerimonia di scopertura del monumento dedicato alle vittime del sisma alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini e delle autorità;

alle 20- messa a suffragio delle vittime nella chiesa di Santi Senisio e Teopompo.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Medolla.

