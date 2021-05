Mirandola, domenica 9 maggio torna il mercatino storico degli hobbisti

MIRANDOLA – E’ durata quasi tre mesi l’assenza dello storico mercatino degli hobbisti da Mirandola. La manifestazione, però, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Mirandola, è pronta a riprendersi quella piazza che l’ha visto crescere, consolidarsi e diventare un punto di riferimento per tanti appassionati e curiosi mirandolesi e non.

Domenica 9 maggio, seconda domenica del mese, in piazza Costituente, operatori “hobbisti” (dotati di tesserino apposito) ed ambulanti presenzieranno per l’intera giornata. Con loro, oggetti di antiquariato, articoli d’epoca, quadri, libri, giocattoli, etc. per riappropriarsi così di un evento che è stato sospeso in conseguenza e per ovvie ragioni, all’emergenza Covid. L’area in cui si svolgerà lo storico mercatino sarà come nei mesi scorsi quella di piazza Costituente e vie limitrofe. I banchi, al fine di osservare le misure anti-Covid, saranno opportunamente distanziati, mentre sarà messo a disposizione per i frequentatori gel

igienizzante per le mani.

Come per il mercato tradizionale del sabato (ed altri appuntamenti di tipo mercatale) andranno osservate e saranno fatte osservare scrupolosamente le disposizioni anti-Covid. Sarà fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone mentre è obbligatorio indossare sempre la mascherina protettiva ed igienizzare le mani prima di toccare la merce, dato che l’obiettivo è quello di garantire sicurezza per tutti. Il Comune di Mirandola ricorda, inoltre, che, in occasione del ritorno del mercatino storico degli hobbisti sono previste limitazioni e divieti alla circolazione veicolare per la zona in cui si svolgerà: Piazza Costituente e zone limitrofe in cui abitualmente si tiene la manifestazione.

