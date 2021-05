Mirandola, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

MIRANDOLA- Rispondendo alla proposta lanciata da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per chiedere all’Amministrazione mirandolese l’impegno a ricordare il Milite ignoto con l’attribuzione della cittadinanza onoraria di Mirandola.

“Siamo molto orgogliosi del voto del Consiglio comunale che, quasi all’unanimità, l’ha votata e approvata. La proposta, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto, il 4 novembre 2021, si prefigge di riconoscere “paternità” del Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino di Mirandola, rientrando nella simbologia di coloro che appartengono alla nostra identità culturale- scrive in un comunicato stampa Marian Lugli, consigliere di Fratelli d’Italia- La tumulazione del Milite Ignoto fu promossa dal Parlamento dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero la vita circa 650mila militari italiani. Venne disposta “la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”, al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto e non di un condottiero vittorioso”

“Con il riconoscimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, Mirandola terrà ancora più vivo il ricordo onorando la forza, il valore e la tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la nostra amata Patria“- conclude Lugli.

