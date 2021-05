Novi, avviso pubblico per la concessione del fabbricato vicino al bocciodromo di S. Antonio

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO – Il Comune di Novi di Modena rende noto attraverso un comunicato stampa di avere messo a disposizione, nella frazione di Sant’Antonio in Mercadello, un proprio fabbricato da adibire a “pubblico esercizio polifunzionale”.

CANONE: euro 200 al mese per i primi 3 anni, euro 500 al mese nei successivi 3 anni

per i primi 3 anni, euro 500 al mese nei successivi 3 anni DIMENSIONI: mq 362 distribuiti su due piani

distribuiti su due piani AGEVOLAZIONI COMUNALI : riduzione Tosap/Cosap 50%, riduzione tassa rifiuti 30%.

: riduzione Tosap/Cosap 50%, riduzione tassa rifiuti 30%. ACCESSO AI BANDI GENERICI: attualmente ancora aperto il bando comunale e quello regionale.

Il Comune di Novi di Modena ha avviato una manifestazione di interesse con l’obiettivo di dare in concessione il fabbricato di sua proprietà, adiacente all’immobile conosciuto come “bocciodromo” e situato nella frazione S. Antonio in Mercadello, a condizioni agevolate, per consentire l’insediamento di un esercizio commerciale polifunzionale.

L’avviso pubblico del Comune, si legge nel comunicato stampa, viene emanato per dare modo agli interessati di sfruttare al contempo l’uscita di un bando della Regione Emilia-Romagna volto ad incentivare proprio i progetti di insediamento di esercizi commerciali polifunzionali nelle località a bassa densità abitativa, come individuate dai comuni. La frazione di Sant’Antonio In Mercadello è risultata essere tra le aree per le quali è possibile partecipare al bando. I contributi del bando regionale a fondo perduto sono concessi, all’interno del biennio 2021-2022, nella misura massima del 60% della spesa ammessa a rendicontazione e per un importo massimo di 40.000 euro.

