Novi e Rovereto, pergolati e nuovi giochi esterni per nidi e scuole d’infanzia

NOVI DI MODENA, ROVERETO – Sono stati inaugurati lunedì 3 maggio, alla presenza del sindaco di Novi, Enrico Diacci, della preside Giovanna Manfredi, dell’assessora all’Istruzione Annalisa Paltrinieri, della vicepreside Gabriella Burgio e della pedagogista Manuela Faglioni i pergolati presso la scuola dell’infanzia e del nido di Novi di Modena.

Questo progetto, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Novi, a cui si aggiungono anche un terzo pergolato presso la scuola dell’infanzia di Rovereto e due giochi da esterno allestiti presso il nido di Rovereto, nasce dall’esigenza di creare più strutture outdooring possibili, in un’ottica di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

“L’impegno del Comune e dell’Istituto Comprensivo sono sempre stati molto forti nell’obiettivo di garantire, il più possibile, lo svolgimento delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado” spiega l’assessora Paltrinieri “Una stretta collaborazione che nasce da lontano e che ha avuto un primo importante esito già a settembre 2020, con l’adattamento strutturale e impiantistico delle scuole, per garantirne un utilizzo in linea con le direttive ministeriali. Ringrazio quindi l’Istituto Comprensivo per la stretta e professionale collaborazione”.

“Una cerimonia breve ma emozionante, che è stato molto commovente tenere davanti alle classi della scuola d’Infanzia” spiega la preside G. Manfredi “Gli occhi attenti e curiosi dei bambini sono il miglior augurio per l’utilizzo di queste importanti strutture e un’importante conferma: che quando l’impegno tra istituzioni è forte e tenace, si può veramente migliorare la qualità della vita delle persone”.