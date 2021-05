San Prospero, educazione all’aperto: donata alla scuola primaria un’aiuola di piante aromatiche

SAN PROSPERO – Novità per il giardino della scuola primaria di San Prospero: una nuova aiuola di piante aromatiche donata dal CEAS “La Raganella”. Insieme ad altre sei scuole del territorio, infatti, la scuola primaria di San Prospero ha aderito al progetto “A scuola in natura” del CEAS “La Raganella”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero. Il progetto ha lo scopo di promuovere l’educazione all’aria aperta nelle scuole primarie e dell’infanzia attraverso una formazione a cui le insegnanti hanno aderito, incontri rivolti a tecnici e amministratori, incontri rivolti alle famiglie e una sperimentazione con le classi.

Sono 7 le classi della scuola primaria di San Prospero che stanno sperimentando all’aperto: accompagnate dagli educatori ambientali del CEAS “La Raganella” e in autonomia, le classi stanno svolgendo con cadenza regolare alcune lezioni all’aperto sfruttando tutte le opportunità che il contesto esterno alla scuola può offrire. I giardini scolastici possono offrire, infatti, tante occasioni di apprendimento. All’inizio dell’anno scolastico sono state donate 2 mangiatoie, realizzate dalla Stazione Ornitologica Modenese “il pettazzurro”. Per migliorare sempre più questi luoghi il CEAS ha scelto di donare alla scuola anche un’aiuola di piante aromatiche di cui le classi si prenderanno cura. Non finisce qui, perché nell’ambito dello stesso progetto del CEAS, il giardino sarà dotato di sedute realizzate con tronchi per momenti di lettura e confronto.

