Soliera, prorogata la scadenza per richiedere contributi per la rimozione dell’amianto

SOLIERA – E’ stata prorogata dal Comune di Soliera la data di scadenza per la presentazione delle domande relative ai contributi per gli interventi per la rimozione di amianto negli immobili e fabbricati ad uso residenziale, produttivo, commerciale e agricolo. La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 maggio 2021. La decisione è arrivata tramite un atto della Giunta comunale, riunitasi il 22 aprile scorso ed è motivata dal fatto che, a causa dell’emergenza Covid-19, il ricevimento del pubblico è stato limitato alle sole consulenze telefoniche, per cui i cittadini non hanno potuto ricevere chiarimenti ed assistenza nella compilazione delle domande di accesso al contributo.

