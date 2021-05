Ucman, due programmi per il bando del Servizio Civile Universale

Nella giornata di mercoledì 5 maggio, la Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, formata dai nove sindaci della Bassa modenese, ha approvato due delibere con programmi e progetti con cui partecipare al bando nazionale per il Servizio Civile Universale, che consente ai giovani di dedicare volontariamente alcuni mesi alla collettività, operando in vari ambiti, come quelli sociali e culturali.

In base alle nuove disposizioni del bando, l’Ufficio Politiche Giovanili Ucman ha individuato due programmi, ognuno composto da due progetti, accomunati dalla volontà di intervenire in merito a fragilità e criticità riscontrate sul territorio, grazie a un percorso condiviso di co-programmazione con i Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine in merito a progetti e modalità.

Il primo dei programmi Ucman candidato al bando 2021, di cui l’Unione figura ente capofila, è “Passaggi di consegna per

la riduzione delle disuguaglianze”, composto dai due progetti ‘Tempo di solidarietà’ e ‘Oltre la diversità’. Ha, invece, per titolo ‘Ripartiamo da qui’, con i progetti ‘Riattivi-Amo-Ci’ e ‘Storie senza tempo’ il secondo bando, con l’obiettivo di rafforzare la crescita culturale e sociale, avvicinando i ragazzi alle istituzioni anche grazie al coinvolgimento di biblioteche e nidi.

Entrambi i programmi saranno supportati dal Copresc Art ER (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile) e dalle cooperative sociali Il Mantello e Caleidos. In caso di esito positivo del bando, modalità di attuazione e info di contatto verranno pubblicati nella sezione dedicata sul sito dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

“Pochi giorni fa davanti all’Istituto Superiore Luosi – commenta Monja Zaniboni, assessora Ucman alle Politiche Giovanili – mi ha colpito un cartello fatto dagli studenti con scritto: “Se siamo il futuro dovremmo essere una vostra priorità”. Condivido in pieno, le politiche rivolte ai giovani devono mettere al centro le loro esigenze. Il Servizio Civile Universale permette di fare un’esperienza unica, che deve essere ricordata dai ragazzi come possibilità di crescita personale e di conoscenza del territorio, dando loro tutti gli strumenti per coglierla. Ringrazio gli assessori alle Politiche Giovanili e i colleghi sindaci dei Comuni UCMAN per aver supportato questo percorso, oltre al referente delle politiche giovanili Luca Barbieri per l’importante lavoro svolto”.

