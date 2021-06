A Bomporto una panchina viola come simbolo di una comunità solidale

Una panchina viola come simbolo di una comunità solidale. L’Amministrazione comunale di Bomporto aderisce alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola, in programma dal 21 al 27 Giugno. Un luogo “dove la comunità si ritrova”, come recita il sottotitolo dell’iniziativa, ma anche un invito alla gentilezza e alle buone pratiche dello stare insieme, concretizzato in una panchina di colore viola che presto verrà collocata e che sarà pronta ad accogliere cittadini e visitatori.

Promossa nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, dall’associazione culturale Cor et Amor, l’iniziativa intende identificare simbolicamente un oggetto d’arredo urbano con valori condivisi come la gentilezza e la solidarietà, un’opportunità per ribadire l’importanza di farne abitudini sociali diffuse e accrescere così il benessere della comunità locale.

Una comunità solidale ha un’importante ricaduta sociale su ogni cittadino e una funzione educativa nei confronti dei più giovani: è questo il messaggio che l’Amministrazione comunale di Bomporto vuole lanciare aderendo alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola, nella speranza che l’eco di questa iniziativa prosegua per tutto l’anno e non solo per sette giorni.

