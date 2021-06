A Medolla i bimbi pitturano di viola le panchine per il progetto “Costruttori di gentilezza”

Due panchine viola pitturate dai partecipanti al centro estivo, da questa mattina davanti al Municipio, sono il frutto dell’adesione del Comune di Medolla al progetto “Costruttori di gentilezza”, dopo le due giornate di giochi a tema organizzate lo scorso settembre.

Sulle panchine sono scritte due frasi, la prima del Mahatma Gandhi (“Con la gentilezza, si può scuotere il mondo”) e la seconda scelta dagli stessi bambini insieme ai loro educatori (“Il cuore è sempre l’anima di tutti”). Il progetto “Costruttori di gentilezza”, di cui fa parte la Settimana delle Panchine Viola, mette in rete a livello nazionale diverse figure con ruoli sociali come insegnanti, pediatri, allenatori, imprenditori e amministratori, per condividere idee e opinioni sulle pratiche di gentilezza, mettendo al centro i bambini, per accrescere il benessere delle proprie comunità con progetti dedicati.

Ringraziando i bambini del centro estivo, cui è stato consegnato un attestato di merito, l’amministrazione comunale invita tutti a fare la propria parte seguendo l’esempio di questi bambini, in particolare per quel che riguarda il rispetto di aree verdi e spazi pubblici, purtroppo ancora oggetto di comportamenti irresponsabili e maleducati.

A questo proposito, viene ribadito che il lavoro di presidio e controllo quotidiano operato anche dalle forze dell’ordine deve necessariamente essere accompagnato, specie per quel che riguarda i più giovani, da una responsabilizzazione collettiva, a partire da genitori e famiglie, nella quale rientrano anche veri e propri “patti di comunità” tra scuola, imprese, terzo settore e Comune, per il benessere e la tranquillità di tutti i cittadini, in un contesto di comunità educante.

