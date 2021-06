Altri 205mila euro per rimuovere l’amianto da abitazioni e ditte

CARPI- Altri 205mila euro per bonificare l’amianto in edifici privati e imprese: li stanzia il Comune per il 2021, con due bandi che scadranno il 15 settembre. La cifra è così ripartita: 30mila euro per abitazioni, 175mila per attività lavorative.

Un bando infatti è “a favore di persone fisiche e condomìni per interventi di rimozione e smaltimento di coperture e materiali contenenti “amianto in matrice compatta” (a.m.c.) provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze”; l’altro per rimuovere e smaltire coperture e materiali contenenti “amianto in matrice compatta” (a.m.c.) “in immobili a uso produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo di proprietà o altro diritto reale d’uso o di godimento”. L’importo stanziato quest’anno va a sommarsi alle cifre già messe a bilancio negli anni scorsi, che ammontano – per il periodo 2015-2020 – a 530mila euro, dei quali 315mila effettivamente erogati (oltre la metà per interventi in edifici residenziali). L’investimento complessivo, dunque, dal 2015 al 2021, è 735mila euro. In tutto, le domande finanziate sono state una novantina.

