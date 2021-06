Anteprima del Mirandola Jazz Festival, in memoria di Rudy Trevisi

MIRANDOLA- In attesa del primo Mirandola Jazz Festival rinviato di un anno causa Covid e che si

svolgerà a novembre, martedì 22 giugno, presso il Giardino della Cassa di Risparmio sarà proposta una anteprima del festival in memoria di Rudy Trevisi.

Massimo “Rudy” Trevisi è morto il 31 marzo 2017 all’ospedale Sant’Orsola.

Era il più geniale fra i musicisti nati a Mirandola (il 15 giugno 1949). Mirandola, la città dalla quale non si è mai separato e nella quale spesso tornava, lo ha salutato per l’ultima volta.

Rudy, primo clarinetto al Teatro Comunale di Bologna, suonò, fra l’altro, nelle registrazioni

di album fondamentali della discografia di Vasco Rossi negli anni ’80, Vado al massimo

del 1982, Bollicine del 1983, Cosa succede in città del 1985, C’è chi dice no del 1987

e Liberi Liberi del 1989.

Trevisi suonava, oltre al sassofono, il clarinetto, le percussioni e le tastiere.

La mozione della lista civica +Mirandola ha avuto l’unanime approvazione del Consiglio Comunale di Mirandola per sviluppare iniziative in ricordo di Rudy.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Associazione +Mirandola, Al Barnardon e Il Giardino “La Pica”.

L’anteprima del festival nasce da un lavoro di trascrizione di un celebre disco di Count Basie del 1950 a cui sono stati aggiunti riduzione e adattamento per “small band” di alcune delle più note pagine della big band diretta dal pianista americano (la Count Basie Orchestra).

L’intento è quello di perpetuare la tradizione dello swing e del mainstream nelle loro qualità di freschezza, vitalità, ironia. Dopo l’interruzione delle attività artistiche dovuta alla pandemia mondiale l’auspicio è che questa musica possa portare un pò di spensieratezza ed entusiasmo per la ripartenza generale. Count Eight and Basie è un gioco di parole: Count, “il Conte” era l’epiteto di Basie, ma in inglese “Count count” significa anche”contare”; quindi: “Conta otto e Basie” ossia stacca il tempo, conta otto musicisti e “basieizza”.

I C8&B sono: Michele Uliana, clarinetto; Thomas Kirkpatrick, tromba; Michele Vignali, sax baritono; Alessandro Vaccari, sax tenore, direzione e arrangiamento; Paolo Birro, pianoforte; Sandro Gibellini, chitarra; Roberto Piccolo, contrabbasso; Alberto Chiozzi, batteria.