Arma dei Carabinieri, la cerimonia per il 207° anniversario della fondazione

MODENA – Nella mattinata di sabato 5 giugno, a Modena, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno commemorato il 207° anniversario della fondazione dell’Arma. Anche quest’anno, nel rigoroso rispetto di tutte le precauzioni volte a contenere la diffusione del virus Covid-19, nella piazza d’armi della storica caserma dell’Arma di Viale Tassoni non si è schierata la Compagnia di formazione su tre blocchi, né i Gonfaloni e i Labari, e non erano presenti invitati. Tutto si è svolto in un contesto di sobrietà. Alle 10.00, il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Pucciatti, ha ricevuto il Prefetto di Modena, Dott.ssa Alessandra Camporota, a cui sono stati tributati gli onori con i consueti tre squilli di tromba da parte del trombettiere, un giovane ragazzo di 16 anni originario della provincia di Modena che studia al Conservatorio locale.

Il Prefetto e il Comandante hanno deposto una corona di fiori ai militari dell’Arma caduti in servizio, portandosi simbolicamente davanti al monumento dedicato al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valore Militare Emanuele Messineo, caduto in servizio il 23 settembre 1974, a soli 25 anni, durante una rapina in banca a Maranello. A lui è intitolata la caserma di Viale Tassoni, già sede del Comando Provinciale e dal 2003 sede di una delle tre Stazioni Carabinieri del capoluogo modenese. Qui la deposizione della corona è avvenuta per mano di due carabinieri in grande uniforme della Compagnia di Modena. A rafforzare l’emozione di quel momento solenne ha contribuito il trombettiere, con il consueto silenzio d’ordinanza. Per l’occasione, tutti i Comandi Arma della provincia di Modena hanno esposto, per l’intera giornata, la Bandiera nazionale e quella europea.

