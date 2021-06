Arti Visive Festival a Soliera: Francesco Bianconi dei Baustelle in concerto

SOLIERA- Nuovi nomi nel palinsesto di Arti Vive Festival, in programma a Soliera da giovedì 8 a domenica 11 luglio.

Sarà Francesco Bianconi – voce e autore della celebre band italiana Baustelle che ha rivoluzionato il cantautorato italiano a partire dai primi anni dello scorso decennio.

Testi sagaci e chiaroscurali, melodie dal sapore vintage e a tratti cinematografico, decine di canzoni che hanno rappresentato una intera generazione.

Ad Arti Vive Festival Francesco Bianconi presenterà dal vivo le canzoni del suo primo progetto solista “Forever”, uscito il 16 ottobre 2020 per BMG, assieme a “Forever” in Technicolor, la ristampa pubblicata il 28 maggio 2021 in formato doppio vinile che racchiude, oltre alle canzoni presenti nel debutto solista, anche alcuni brani inediti tra i quali “Il mondo nuovo” uscito il 5 maggio.

Prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead) e con la collaborazione con artisti internazionali come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra, tutto il lavoro è stato registrato e mixato da Tim Oliver ai Real World Sudios di Bath e masterizzato da Heba Kadry a New York.

La capienza del concerto, in programma alle 21 in Piazza Lusvardi, è fortemente limitata: le prevendite sono già attive a 10 euro più il costo della prevendita su Vivaticket e su www.artivivefestival.it