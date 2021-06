Aula Magna San Felice, dopo la risoluzione del contratto, la ditta appaltatrice ricorre contro il Comune

SAN FELICE – In seguito alla risoluzione del contratto, avvenuta lo scorso 31 marzo, per la realizzazione dell’Aula Magna di via Rita Levi Montalcini, i legali della ditta appaltatrice dei lavori, il Consorzio Stabile Telegare, che ha sede a Caltagirone (Catania), hanno notificato un atto di citazione e un ricorso cautelare nei confronti del Comune di San Felice sul Panaro.

Il contratto, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di San Felice, era stato risolto dall’Amministrazione comunale per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore. Il giudice, in ordine alla fase cautelare, ha fissato il prossimo 21 giugno come termine ultimo per il deposito della memoria di costituzione e ha altresì fissato per il 3 novembre la prima udienza. Il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, autorizzato dalla Giunta comunale a resistere in giudizio, ha conferito l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Federico Ventura del Foro di Bologna, noto esperto nell’ambito degli appalti pubblici. L’incarico è cofinanziato da Comune di San Felice sul Panaro e Regione Emilia-Romagna, trattandosi di un contenzioso relativo a una procedura di appalto affidata dal Comune in base a un progetto redatto su incarico del commissario delegato alla Ricostruzione.

Al momento i lavori dell’Aula Magna sono stati interrotti, ma Comune e Agenzia regionale per la Ricostruzione stanno lavorando in stretto coordinamento per portare a compimento l’opera, attesa da molto tempo dalla comunità di San Felice.

