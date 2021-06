Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola alla “Rainbow Bike”

RAVARINO, BASTIGLIA- Domenica 20 giugno, partendo dalla sede del Comune di San Cesario sul Panaro- e passando da ogni sede Comunale di tutte le Amministrazioni comunali dell’ Unione del Sorbara fino a Bastiglia- si è tenuta la prima edizione della Rainbow bike.

Una biciclettata, in staffetta, durante la quale- su iniziativa del Tavolo Pari Opportunità dell’Unione del

Sorbara- la bandiera arcobaleno, chiamata anche “bandiera della libertà”, è stata consegnata simbolicamente ai sindaci dell’Unione.

“Questo atto simbolico esprime la volontà di accogliere tutto ciò che potrà avere valore costruttivo, aperto e inclusivo in ogni sua proposta progettuale – dichiarano i componenti del Tavolo Unionale per le Pari Opportunità – arrivando a realizzare una vera e propria “community lab” che, partendo anche da questa iniziativa, si pone obiettivi importanti basati sul rispetto, sulla persona, sulla non violenza e pieno sostegno alle fragilità e alle diversità. Questo tavolo ha quindi iniziato a imbastire dialoghi importanti con il territorio e con le associazioni che hanno risposto al bando di co-progettazione. Le prime riflessioni si sono concentrate sulle priorità e sulla volontà di risposte concrete che vedono in primo piano tematiche di stretta attualità quali il contrasto alla violenza di genere e la formazione-

educazione nelle comunità. Partire con la rainbowflag – concludono sempre in maniera

congiunta – ci dà forza e coraggio nel guardare avanti nel rispetto di tutti i valori che ci accompagneranno nella costruzione di un territorio aperto, coeso e di rispetto. Ponendoci nel contempo obiettivi importanti anche e soprattutto per quanto attiene l’ascolto rispetto alle proposte ricevute e nei confronti di tutte le iniziative che nasceranno direttamente su input della comunità”.