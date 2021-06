Batte la testa tuffandosi in piscina a San Prospero, grave 14enne di Bastiglia

Una drammatica notizia arriva domenica sera dall’ospedale: il ragazzino non ce l’ha fatta. Adam è morto.

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Batte la testa tuffandosi in piscina, grave 14enne a San Prospero. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio alle piscine Casanova Happy Island di via Belfiore, nella frazione di San Pietro in Elda,

Il caldo ha attirato tante persone in piscina quest’oggi. Tra loro anche il giovane, un 14enne di origini straniere che vive a Bastiglia arrivato qui con degli amici. Sono stati loro ad accorgersi che qualcosa non andava: dopo un tuffo il corpo del ragazzo era fermo galleggiando in acqua, il 14enne aveva perso conoscenza. Immediati i soccorsi, prima del bagnino poi dei sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza, l’auto medica e l’elicottero. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Le sue condizioni sono molto gravi: è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata-

Sull’accaduto indagano i carabinieri e la polizia locale.

