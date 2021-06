Cade con l’aereo ultraleggero: sopravvissuto

Cade con l’aereo ultraleggero: sopravvissuto. Lunedì sera verso le 19.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sassuolo per un ultraleggero precipitato in prossimità del fiume Secchia, all’altezza del locale aeroporto della scuola di volo.

A bordo c’era solo il pilota, U.V. le iniziali, un 41enne di Maranello. Forse per una improvvisa folata di vento in fase di atterraggio, o per un malore, qualcosa è andato storto mentre cercava di rientrare in aeroporto, L’impatto col suolo è stato violento, ma non letale anche perché attutito dagli alberi. Così il pilota si è salvato. Ferito, è stato estratto dall’ultraleggero semidistrutto con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, poi curato dai sanitari 118. Sul posto per i rilievi del caso c’erano i Carabinieri.

