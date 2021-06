Cade sulla pista di motocross: trauma cranico e frattura del bacino

CAMPOGALLIANO- Non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato in Medicina d’urgenza a Baggiovara con un trauma cranico e una frattura del bacino: è quel che è successo a un 56enne, caduto sulla pista di motocross di Campogalliano, a Saliceto Buzzalino.

Durante una sessione di allenamento, l’uomo è caduto perdendo conoscenza nell’impatto a terra.

Giunti sul posto i soccorsi e l’elicottero 118 arrivato da Bologna che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Boggiovara.

La prognosi per l’uomo è di 49 giorni.

