Camposanto, il professore di musica delle medie Rocco Stefano va in pensione

“Questo messaggio – si legge nel post della sindaca – ci ha emozionato molto perché la sua presenza nel nostro territorio è stato un punto di forza ed un riferimento importante per tanti ragazzi di oggi e di ieri. Allievi e genitori hanno potuto nutrire quei valori, come il rispetto, l’amicizia, l’inclusione che solo la musica insegna se trasmessa bene come ha fatto il prof. Rocco. Parlando anche a nome delle amministrazioni precedenti desideriamo ringraziarlo pubblicamente per la sua dedizione e per la collaborazione negli anni, per aver prestato la sua professionalità a dono di tanti ragazzi del nostro piccolo paese. Un caro augurio di buona pensione al prof. Rocco!”