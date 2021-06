Comunità energetiche rinnovabili, incontro online per scoprire le nuove opportunità

Le Comunità energetiche (CER) e i nuovi modelli di autoconsumo collettivo sostenibile che consentono a imprese e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono i temi al centro della webconference del 4 giugno 2021, ore 10.30, promossa da Unioncamere. Durante l’incontro si parlerà dei benefici economici, ambientali e sociali delle CER e delle possibili tecnologie da utilizzare anche nell’ottica di favorire la transizione ecologica del territorio.

In veste di relatori saranno presenti esponenti di Enea, GSE Gestore Servizi Energetici e Politecnico di Torino, oltre al Senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della X Commissione del Senato. La transizione ecologica, tema al centro della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è sempre più attuale e centrale nelle scelte politiche del nostro Paese e rappresenta un’importante sfida per rispondere alle esigenze globali di uno sviluppo sostenibile, anche in vista delle opportunità collegate al Piano Next generation EU.

La webconference si tiene su piattaforma Zoom. Partecipazione gratuita previa registrazione entro il 3 giugno ore 12.00. Info e iscrizioni sul sito della Camera di Commercio www.mo.camcom.it.

