Federconsumatori mette in guardia sulle truffe:” Non vi fidate di un cartellino e denunciate”

MODENA- Ennesima truffa ai danni di un’anziana a Modena. A segnalare quanto accaduto Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena: “Ancora una volta, sempre coi maledetti rilevatori del gas: una signora ultraottantenne di Modena è stata convinta a fare entrare il truffatore in casa da un cartello affisso all’ingresso del condominio- scrive Govoni – Il cartello parlava di attività commerciale, ma una volta in casa “l’incaricato”, munito di cartellino, ha dichiarato che l’acquisto del rilevatore è un obbligo di Legge e che era a rischio la vita della famiglia”.

“Poi il soggetto ha attaccato alla parete con lo scotch un aggeggio (usato) del valore di 5 euro, senza avvisare prima che la signora avrebbe dovuto pagare l’incredibile cifra di 399 euro. A questo punto viene estratto il pos. La signora ha cominciato ad avere paura e ha acconsentito al pagamento”.

“Come si può non chiamarla truffa?- scrive ancora Govoni– Ancora una volta “l’azienda” proviene da Calcinate (in provincia di Brescia), esattamente come la MetaGas, nota a Modena per le truffe perpetrate nel 2019 ai danni di decine di cittadini modenesi. Azienda scomparsa immediatamente dopo, rendendo inutile per il momento l’esercizio del diritto di recesso dei truffati, tramite Federconsumatori. MetaGas era una semplice partita IVA intestata a uno straniero, vedremo questa E.C.S. Gruppo Sicurezza.

Per il momento registriamo che la Pec è inattiva, segnale non certo incoraggiante. I consigli sono sempre gli stessi– conclude il presidente Federconsumatori Modena- non aprite la porta di casa a sconosciuti, non vi fidate di un cartellino, denunciate i fatti. Non vi vergognate, soprattutto. Chi si deve vergognare sono soltanto questi ignobili truffatori”.

