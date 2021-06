Fuga di gas a Finale Emilia: crolla una casa in ricostruzione

FINALE EMILIA- E’ successo giovedì 24 giugno, poco prima di mezzogiorno, in via per Modena a Canaletto.

Da tempo c’è infatti un importante cantiere per la ricostruzione di un’abitazione, resa inagibile dal terremoto 2012, nella quale operai e artigiani stavano procedendo alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza.

Una tubatura del gas metano si è tranciata, sprigionando esalazioni nell’aria e provocando il crollo dell’edificio: mattone dopo mattone.

Non ci sono stati feriti soltanto perché, proprio in quel momento, non vi erano operai al lavoro.

Giunti sul posto i vigili del fuoco che, dopo essersi accertati che non ci fossero persone sotto le macerie, hanno individuato la tubatura spezzata.

E’ stato necessario anche l’intervento del pronto intervento Sinergas, che si è occupato della chiusura della fornitura, e della polizia locale di Finale Emilia che ha regolato il traffico nei momenti successivi al crollo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017