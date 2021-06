“Grazie a Forte per il suo operato a favore di Mirandola e frazioni”

MIRANDOLA- Risalgono all’inizio di giugno le dimissioni, a metà mandato, dell’assessore alle Politiche economiche e Benessere Sociale del Comune di Mirandola Giuseppe Forte.

Ecco i ringraziamenti di Fratelli d’Italia per l’operato dell’assessore Forte:

“Dopo le dimissioni da assessore nella Giunta Greco, noi di Fratelli d’Italia abbiamo subito riconosciuto al dottor Giuseppe Forte la grande capacità nella gestione della finanza pubblica. Leale e corretto verso il sindaco e in Consiglio, Forte si è sempre distinto per l’impegno dimostrato in questi due anni nella gestione attenta delle risorse del comune di Mirandola.

Ricchezza che, proprio lui, definiva “danaro dei cittadini, destinato ad assicurare servizi per soddisfare le esigenze della città”. Il modo di fare aperto, disponibile al confronto con le minoranze, ha contraddistinto una presenza moderata in giunta a garanzia del rispetto delle opinioni di ognuno, sempre attento e pronto ad ascoltare.

Malgrado non sia più membro di Giunta, è evidente come Forte abbia lasciato un segno tangibile e concreto nelle idee sviluppate e portate in bilancio attraverso le linee strategiche, studiate per dare aiuto e benessere sociale, proprio come si chiamava il suo assessorato.

E’ di questi giorni la pubblicazione del bando sulla sicurezza voluto, sviluppato e studiato da Forte che faceva tesoro delle precedenti esperienze comunali esaminate, per affinarlo e indirizzarlo con precisione ai cittadini.

Ricordiamo i fondi stanziati, attraverso contributi Tari, a cittadini ed aziende colpite dell’emergenza pandemica, ai contributi a famiglie per la DAD, ai fondi per le piscine di Mirandola, attraverso un patto di partenariato pubblico da lui studiato e attuato

Elementi che fanno emergere lo spirito più puro di un amministratore pubblico, capace anche di costruire un lavoro di squadra. Un vero moderatore moderato. Per questo, e non solo, Fratelli d’Italia vuole ringraziare pubblicamente il dott. Giuseppe Forte, cogliendo l’occasione per formulare i migliori auguri di buona vita.

L’uscita di Forte ci fa pensare ad una Giunta tutta Lega, monocolore e ci induce a ragionare con i piedi ben saldi a terra. In coerenza con quanto fatto fino ad ora, ovvero guardando sempre all’interesse della comunità mirandolese, Fratelli d’Italia continuerà a porsi come garante per i cittadini, assicurando gli equilibri politici necessari al governo della città se questi saranno dettati dagli interessi per i cittadini e non certo a “dictat di partito”. Non saremo a tutti i costi filogovernativi. Noi teniamo a Mirandola, ai mirandolesi e ci proponiamo per governare rispettando tutto e tutti.

Grazie mille per la disponibilità e collaborazione mi piacerebbe che uscisse lunedì”.