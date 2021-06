“Il caffè della domenica”, Un piccolo spazio trisettimanale a cura di Francesca Monari.

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Bologna – Le cucine del Mondo. L’inclusività viaggia attraverso lo street food dei loro piatti tipici

E’ partito il mese scorso il progetto dell’Associazione Mondo Donna Onlus che vede impegnate quattro donne di nazionalità diversa a bordo del food truck ‘Altre Terre’. A bordo non ci sono solo cuoche itineranti, ma donne che hanno superato tante difficoltà, grazie anche alla cucina.

Social – A breve si potrà cercare lavoro anche su Tik Tok

Sembra infatti che l’app stia testando una funzione che aiuta i suoi iscritti a trovare lavoro, proponendo alle aziende i loro CV in modo davvero particolare. Si potrà pubblicare un curriculum video piuttosto che il classico cv scritto. Si consiglia quindi agli utenti di creare un profilo professionale dedicato esclusivamente alla ricerca di lavoro.

Giovani e voglia di fare impresa

Registro Imprese: dal primo trimestre 2021 segnali di tenuta del tessuto imprenditoriale modenese. Ritorna la voglia di fare impresa tra i giovani, infatti le imprese giovanili registrate per la prima volta dopo molto tempo registrano un incremento tendenziale dell’1,9%.

Attese 12 nuove Risto-panetterie a marchio Baker Eat, 250 le assunzioni

Il riminese Rino Mini “batte” la pandemia e annuncia dodici aperture in Emilia-Romagna e San Marino, tra nuovi locali e rinnovamento dei format. Il tutto per un investimento previsto di 12 milioni di euro e l’avvio di due centri formativi per preparare il personale da assumere. Un locale aprirà a Modena.

Rimini – La 30enne Mariaserena Bucci perde il lavoro causa Covid e decide di far diventare realtà un progetto che coltivava da tempo

Nasce così la produzione di una linea di costumi da bagno in tessuto riciclato, rigenerato da scarti di reti da pesca. Un progetto innovativo che tra l’altro aiuta anche l’ambiente.