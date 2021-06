La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è ufficiale in tutti i Comuni dell’Ucman

MIRANDOLA- Dopo l’accettazione in Consiglio Comunale a Mirandola è stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti alla seduta del Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord modenese, la mozione promossa dal gruppo di Fratelli d’Italia, Crescere Cavezzo, Libera Scelta,Cambiare si può, rappresentate da Marian Lugli, Stefano Venturini, Giorgio Cavazzoli e Erik Panzetta per il riconoscimento, nei Comuni dell’Unione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Ecco il comunicato stampa:

“La proposta, eccezionale nella sua unicità, prevede in occasione del Centenario di traslazione del Milite Ignoto, il 4 novembre 2021, che i Comuni d’Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Crediamo che per Mirandola e tutta l’Area Nord, simbolo di comunità capaci di vincere anche le sfide più dure riconoscendo ed onorando valori comuni, sia motivo di orgoglio.

Anche per questo è con grande soddisfazione che abbiamo registrato la condivisione di tutti i consiglieri, frutto della sentita e comune sensibilità rispetto ad un “tema” molto importante. Il Milite Ignoto è un soldato di nessuno divenuto di tutti che come tale porta un esempio la cui memoria dobbiamo onorare: quella di chi ha combattuto e ha perso la propria vita per la Patria.

Il sacrificio rappresentato dal Milite Ignoto deve essere patrimonio storico e valoriale di ogni cittadino italiano e deve essere esempio per tutti gli amministratori locali, da nord a sud, senza distinzioni.

A cent’anni dalla traslazione nel sacello dell’Altare della Patria, è un impegno far conoscere la storia e onorare la memoria e il sacrificio di chi ha perso la vita per la patria. Solo attraverso una storia condivisa e pregna di significato si può essere compiutamente una Nazione unita che guarda al futuro.

Da sempre Fratelli d’Italia considera fondamentale, anche in questo periodo storicamente difficile, l’unità della nostra Nazione che si raggiunge anche sensibilizzando i cittadini e gli amministratori pubblici su questi valori che rendono tutti dei veri patrioti”.