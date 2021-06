Luoghi della Resistenza e rispetto dell’ambiente: due iniziative in programma a San Possidonio

SAN POSSIDONIO – Due eventi sono in programma a San Possidonio nelle giornate del 3 e del 5 giugno, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune:

Giovedì 3 Giugno 2021 “Strade della memoria”

Passeggiata tra i luoghi simbolo della Resistenza a San Possidonio. I ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado vi accompagneranno alla scoperta dei luoghi simbolo della Resistenza a San Possidonio condividendo con voi il lavoro svolto durante il progetto La Scelta curato dall’associazione Educamente.

Prenotazione obbligatoria Ufficio Cultura 0535.417924. Partenza primo gruppo ore 18.30 dal Municipio. Si prega di rispettare l’orario assegnato per evitare assembramenti. Obbligatori mascherina e distanziamento.

Sabato 5 Giugno 2021 Una grande giornata di pulizia del fiume Secchia e dei suoi Comuni.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani Con la collaborazione delle associazioni dei Comuni di Cavezzo, Concordia s/S, Mirandola, San Possidonio e San Prospero. Per il Comune di San Possidonio partecipano: AVPC, ASSOCIAZIONE CAVE DI BUDRIGHELLO, AIMAG E ASSOCIAZIONE SIMONE CATELLANI

Ritrovo alle ore 9:15 presso Piazza Andreoli. Si ricorda che per partecipare all’iniziativa è necessario essere equipaggiati con guanti da giardinaggio, con la propria borraccia e con un abbigliamento adeguato. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Per info: CEAS «La Raganella» e mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it. Tel: 0535 29724 – 713 – 507 – 787 Instagram: ceas_laraganella

