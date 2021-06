Massa Finalese, al parco Carrobio la premiazione del concorso “Il mondo che vorrei…”

MASSA FINALESE – Nella splendida cornice del Parco Carrobio di Massa Finalese, ha avuto luogo la premiazione del concorso “Il mondo che vorrei..”, organizzato dall‘Osservatorio Civico “Ora tocca a noi”. Di seguito il comunicato stampa diffuso dall’Osservatorio Civico:

“Con questo concorso l’Osservatorio Civico “Ora tocca a noi” ha voluto dare voce ai bambini, ai cittadini del futuro, quelli che non votano ancora. Quelli di cui tutti, nominandoli e basta, si riempiono la bocca definendoli la nostra speranza, ma che nessuno rispetta veramente, perché in primis li si priva della possibilità di vivere in un mondo pulito. Tra i diritti fondamentali dei bambini c’è il diritto alla salute e per questo necessitano di un ambiente salubre e non inquinato.

A Finale Emilia questo diritto è stato soverchiato dall’interesse e dalla speculazione e per il beneficio di pochi si è fatto “spallucce” di fronte ai diritti delle persone che vivono in questo territorio. Ebbene, agli affaristi possiamo comunicare che i nostri bambini hanno espresso a gran voce la loro volontà e dovete rispettarla!! La nostra comunità è più unita che mai su questa battaglia e tutte le iniziative, portate avanti fino ad oggi, lo hanno dimostrato. Giù le mani dalla nostra terra è per i cittadini un mantra ormai….non c’è cittadino che voglia la discarica più grande d’Italia nel nostro territorio. Abbiamo altri progetti!!!

I bambini sognano un mondo pulito e gente perbene che lo preservi… sanno tutto di raccolta differenziata, di ecosostenibilità, di economia circolare, di biodiversità; ne sanno talmente tanto da battere gli adulti zero a 1000…. In un territorio agricolo e circondato da verde, da campagna, con addirittura una Zps e una tradizione consolidata agroalimentare noi Finalesi e Massesi non abbiamo diritto di vivere in modo compatibile con l’ambiente? Ci dobbiamo accollare per la terza volta una mega discarica? Perchè?? La politica faccia un passo indietro e rispetti la lotta imperitura che da anni sosteniamo, nell’ottica anche prossima che presto verrete giudicati per il vostro operato….le elezioni sono prossime!!! Chi si accollerà la responsabilità di aver approvato questo disastro ambientale, sorvolando anche su un inquinamento conclamato???

Abbiate coraggio per una volta e dite : NO DISCARICA A FINALE EMILIA perché anche noi ci meritiamo di più!! Si ringraziano tutti i cittadini ed i commercianti che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa”.

Osservatorio civico “ora tocca a noi”